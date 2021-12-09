"البلدية والإسكان" تطلق "تميز المطور العقاري" لرفع المهارات الاحترافية

"الطويل" يكشف أنه يتكون من 12 كفاءة رئيسة تضمن النجاح في الأعمال

أطلقت وكالة التطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مبادرة "إطار تميز المطور العقاري"، ضمن مشروع رفع مهارات المطورين العقاريين التي تهدف لإدارة أعمال التطوير العقاري بصورة احترافية.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الإسكان بالمملكة والإسهام في زيادة المعروض العقاري السكني، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي إطلاق "إطار تميز المطور العقاري" لتمكين المطورين العقاريين المؤهلين في القطاع الخاص من إدارة عملياتهم بشكل احترافي، وليكون مرجعاً معرفياً لكل المهتمين والعاملين في القطاع العقاري، وحجر أساس لأعمال التطوير العقاري من خلال قياس مستويات النضج وسلاسل القيمة والمهام والوظائف الرئيسية والاستراتيجية والمساندة التي يرتكز عليها التطوير العقاري.

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل: "إطار التميز للمطور العقاري" يتكون من 12 كفاءة رئيسة تضمن نجاح المطور العقاري في أعماله، ويتم تصنيفها إلى وظائف أساسية واستراتيجية وداعمة، وكل وظيفة تتكون من مكونات تم تصنيفها إلى أنشطة محددة.

وأضاف: الغرض من المبادرة هو تقديم لمحة عامة لنضج المطور العقاري عبر قياس كفاءته، كما أنها تمثل دليلاً لفهم عمليات التطوير العقاري بصورة احترافية.

ويتكون "إطار تميز المطور العقاري" من 6 وظائف رئيسية للمطورين العقاريين تتمثل في "تطوير الأعمال"، "إدارة التصميم"، "تنفيذ المشاريع"، "التسويق"، "المبيعات" و"إدارة المجتمعات"، كما يشتمل على 3 وظائف استراتيجية تمثل الاتجاه الاستراتيجي للمطورين وميزتهم التنافسية، وهي: "الاستراتيجية"، "الابتكار" و"المالية"، إضافة إلى 3 وظائف داعمة تمكن المطورين العقاريين من تنفيذ وظائفهم الأساسية والاستراتيجية بفعالية تتمثل في "الشؤون القانونية"، "تقنية المعلومات" و"الموارد البشرية".

يشار إلى أن الشراكة الفاعلة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص أسهمت في ضخ نحو 148 ألف وحدة سكنية متنوعة لمستفيدي برنامج "سكني" ما بين (شقق وفلل وتاون هاوس)، بمتوسط أسعار يصل إلى 700 ألف ريال للوحدة ضمن 112 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء ينفذها ما يزيد عن 70 مطوراً عقارياً من القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.