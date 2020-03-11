يونغ .. "قصة بطولية" من قلب ووهان بؤرة تفشي "كورونا"

سائق لكنه لم يكن يوصل الطلبيات والحزم البريدية وما إلى ذلك

في حالات الطوارئ الكبيرة، مثلما يحدث مع تفشي فيروس كورونا الجديد وما تبعه من إغلاق لمدن وفرض حظر صحي، نسمع أحياناً عن أشخاص مستعدين للمجازفة والمخاطرة، بحياتهم، من أجل مساعدة الآخرين في ظل هذه الظروف، كما حدث في ووهان وعديد من المدن الصينية.

ومن بين هؤلاء الأشخاص أو "الأبطال" سائق توصيل الطلبيات الصيني في ووهان وانغ يونغ؛ الذي أوقفت شركته عملياتها مؤقتاً بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعندها قرّر يونغ؛ البالغ من العمر 35 عاماً استئناف "العمل"، ولكن هذه المرة لم يكن يوصل الطلبيات والحزم البريدية وما إلى ذلك؛ بل كان يوصل أفراد الرعاية الصحية، مثل الأطباء والممرضين إلى أماكن عملهم في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس القاتل، الذي أودى بحياة أكثر من 4200 شخص؛ منهم نحو 3000 شخص في ووهان ومقاطعة هوبي بالصين.

وبالنسبة إلى يونغ؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية"، بدأ كل شيء عشية رأس السنة الصينية الجديدة، ففي الساعة 10 مساءً، انتبه لرسالة على موقع "ويشات" من ممرضة تطلب المساعدة، جاء فيها "الرجاء المساعدة! لدينا ضوابط على حركة المرور هنا. فالحافلات والمترو لا تعمل. ولا أستطيع العودة إلى المنزل. تستغرقني العودة إلى منزلي سيراً على الأقدام 4 ساعات".

ووفقاً لوقت كتابة الرسالة، كانت الساعة تشير إلى السادسة مساءً، ويبدو أن أحداً لم يستجب لنداء الممرضة، لذلك، وبعد قليل من التردد، قرر وانغ؛ أن يستجيب لطلبها.

ومنذ ذلك الحين، يتجول يونغ؛ في شوارع ووهان شبه الفارغة، وهو ينقل الطاقم الطبي من وإلى مستشفى جينتيان، ويعمل على شراء الاحتياجات اليومية الضرورية لهم.

وللحد من خطر الإصابة قرر يونغ؛ أن يعيش بمفرده في أحد مستودعات شركته، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.

وتعليقاً على عمله قال يونغ: "إذا كان بإمكاني فعل أي شيء، يجب أن أفعل شيئاً"، مضيفاً أن ما يسلّمه ليس رزما بريدية أو طلبيات، ولكن الأشخاص الذين ينقذون الأرواح.

وبسبب الانهماك في هذه العملية، أبلغ يونغ دائرة أصدقائه وسرعان ما شكّل فريقاً يتكوّن من أكثر من 20 متطوعاً.

وإلى جانب مساعدة المسعفين في الذهاب إلى العمل والعودة إلى ديارهم، يحاول فريق العمل أيضاً تلبية احتياجات الفريق الطبي اليومية، مثل العثور على الحلاق، وشراء الأحذية، وإصلاح الهواتف المحمولة.

وخوفاً من إغراق المسعفين الطبيين بالأخبار على الإنترنت حول اندلاع المرض عند الخروج من الخدمة، تبرع يونغ بمجموعة من الكتب ليتمكنوا من قراءتها من أجل الهروب من إجهادهم اليومي.

ومع السيطرة على الوباء الآن، عاد يونغ إلى وظيفته، لكن عمله التطوعي مستمر، ويأمل أن تتبع ابنته خطاه لمدّ يد العون في أوقات الأزمات.