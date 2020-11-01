"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على محافظات مكة.. و"المدني" يتفاعل

دعوات للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.