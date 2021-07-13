أكثر من 200 طالب بالشرقية يختتمون رحلتهم في برنامج "طموح" الصيفي 2021م

يستهدف الموهوبين والمبدعين والمتميزين من طلاب المرحلة الثانوية بالشراكة مع أرامكو

يختتم ما يزيد على 200 طالب ممثلين لتعليم المنطقة الشرقية، برنامج "طموح" الصيفي 2021م، الذي يعد أحد برامج الشراكة المثمرة بين أرامكو السعودية والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، من خلال العمل على استهداف الموهوبين والمبدعين والمتميزين من طلاب التعليم العام للمرحلة الثانوية.

وفي هذا الصدد أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى حرص مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي، على تتبع ونقل الأثر بين صفوف أبنائه الطلبة؛ للاستفادة من مثل هذه البرامج الريادية التي تقف خلفها أرامكو السعودية بالشراكة مع تعليم المنطقة.

وأضاف "الباحص": ينطلق البرنامج سنويًّا وفق نموذج تعليمي مكثف يهدف لإثرائهم وإعدادهم في المرحلة الثانوية في مجالات علوم الأرض وهندسة البترول والمهارات الحياتية وتطوير الذات والفصول الدراسية باللغة الإنجليزية التي تعدهم لتحضير اختبارات SAT-IELTS، كما يتضمن البرنامج الكثير من الفعاليات والأنشطة العلمية التطبيقية التي تُمكّنهم من الالتحاق بجامعات القمة العالمية.

ونقل الباحص، شكر مدير التعليم لشركة أرامكو، على ما تبذله وتقدمه من خلال شراكة فاعلة وجسور متينة مع التعليم في سبيل دفع العجلة العلمية وبناء جيل متميز يسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، مثمنًا جهود إدارتي الموهوبين والموهوبات بتعليم المنطقة على متابعتهم الحثيثة للبرنامج ووقوفهم على تحقيق الأهداف المنشودة.

جدير بالذكر أن برنامج "طموح" يقام سنويًّا كبناء أكاديمي تراكمي لمدة ستة أسابيع مكثفة في الصيف بواقع ست ساعات ونصف يوميًّا، ويستمر على مدار العام ويقف على تقديمه عدد من المدربين المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية عبر منصة تعليمية فاعلة، ويشرف عليه فريق متكامل من المهندسين والتربويين من شركة أرامكو والتعليم.