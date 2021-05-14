بالفيديو .. "الداخلية" تكشف عن بعض النجاحات الأمنية على مدار أسبوع

رصد 25 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع، نجاحات، في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر" فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أشارت إلى قيام الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة بنقل تحيات القيادة وتهنئتهم لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بمناسبة نجاح الخطط الأمنية لموسم العمرة، وحلول عيد الفطر المبارك.

وتضمن الفيديو، أن الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، رفع باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

واستعرض الفيديو رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، لحفل المديرية العامة لحرس الحدود بتخريج 1385 خريجاً من الدورة التدريبية التأهيلية للفرد الأساسي بمعهد حرس الحدود بالرياض.

وتناول إعلان وزارة الداخلية عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق الدخول منها، اعتباراً من يوم الخميس القادم.

وأشار إلى تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والعقوبات المقررة لتشمل مخالفات إضافية.

وتضمن الفيديو أن حرس الحدود أحبط محاولة تهريب (802) كيلو جرام من الحشيش المخدر بمنطقتي جازان ونجران، والقبض على المتهمين بتهريبها وعددهم (25) متهماً، كما ضُبط (25,4) طناً من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (16) شخصاً جميعهم من الجنسية اليمنية.

ولفت إلى توضيح المديرية العامة للسجون بحجم التبرعات لخدمة "فرجت" منذ بدء شهر رمضان لهذا العام والذي بلغ أكثر من (123) مليون ريال، كما أوضح حجم التبرعات منذ بداية الخدمة قبل ثلاثة أعوام، حيث بلغ أكثر من (460) مليون ريال، أسهمت في إطلاق سراح (2163) مواطناً، و (975) مقيماً.

وكشف عن قيام القوات الخاصة للأمن البيئي، والجهات الأمنية بالأمن العام بضبط (82) مخالفاً لنظام البيئة والرعي والمراعي، ونهل الرمال وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة.

وتحدث المقطع عن رصد (25,672) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 20 حتى 26/ 9/1442هـ.

وتضمن الفيديو أن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض يستقبل (407,957) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل (85,279) اتصالاً لكل يوم.

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