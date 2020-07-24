الجهات الأمنية تُباشر وفاة قائد شاحنة شمال الأفلاج

تحقيقات أولية: سقوط أسطوانة تَسَبّب في الحادث

باشرت الجهات الأمنية في الأفلاج، وفاة قائد شاحنة بالقرب من أحد محطات الوقود شمال المحافظة.

وتشير التفاصيل إلى تلقي الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج مساء اليوم الجمعة، بلاغًا عن وفاة قائد شاحنة بالقرب من أحد محطات الوقود (15كم شمال الأفلاج)، وعلى الفور تم مباشرة البلاغ؛ حيث عُثر على قائد الشاحنة -وهو مقيم عربي- متوفى.

وأرجعت التحقيقات الأولية، سبب الوفاة إلى سقوط أسطوانة عليه أثناء محاولته إصلاح عطل أسفل الشاحنة.