جازان.. "الغذاء والدواء" تضبط مستودعاً يخزن معقمات في ظروف غير مناسبة

قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها ضبطت مستودعاً في #جازان يقوم بتخزين المعقمات في ظروف غير مناسبة، ولم يلتزم باشتراطات التخزين الجيد.
وقالت: بلغ عددها 29280 عبوة، وتمّت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.هيئة الغذاء والدواء
عددها 29280 عبوة وتمّت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات
قالت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، إنها ضبطت مستودعاً في #جازان يقوم بتخزين المعقمات في ظروف غير مناسبة، ولم يلتزم باشتراطات التخزين الجيد.
وقالت: بلغ عددها 29280 عبوة، وتمّت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.