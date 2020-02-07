سوسيداد يفجر مفاجأة ويقصي ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا

برباعية أشكال وألوان مزقت الشباك

فجر ريال سوسيداد مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد أن تغلب عليه في عقر داره بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب مباريات دور الثمانية من البطولة.

تقدم الضيوف أولاً عن طريق مارتن أوديجارد في الدقيقة 22 وأضاف ألكسندر إيساك الهدف الثاني بالدقيقة 54 وعاد اللاعب نفسه بعد دقيقتين وسجل ثالث الأهداف وتمكن مارسيلو من تقليص النتيجة بالدقيقة 59 قبل أن يعزز ميكيل مورينو الهدف الرابع لريال سوسيداد في الدقيقة 69 ونجح البديل رودريجو جوس بتسجيل الهدف الثاني لريال مدريد واستطاع المدافع ناتشو تقليص النتيجة للضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.