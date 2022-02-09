مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12205.47 نقاط

بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال لـ140 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 20.41 نقطة ليقفل عند مستوى 12205.47 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخليجية العامة، وتهامة، وبوان، وعطاء، والدريس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، والصناعات الكهربائية، والراجحي ريت، وإسمنت ينبع، وإسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.61% و2.84%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وساسكو، والجزيرة، والإنماء، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ساسكو، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، والجزيرة الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 33.26 نقطة ليقفل عند مستوى 25332.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 122 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 4979 صفقة.