"الشهري" يحتفل بحصول ابنه "محمد" على الدكتوراه

يحتفل وكيل جامعة الباحة سابقًا البروفيسور علي بن محمد الشهري، مساء الأحد المقبل، بابنه الدكتور "محمد"، بإحدى قاعات ثلوث المنظر.



جاء ذلك بعد حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة ساوث اللينوي بالولايات المتحدة الأمريكية في تخصص الصحة العامة، وتعيينه أستاذًا مساعدًا بكلية العلوم الطبية بجامعة الباحة.



صحيفة "سبق" تهنئ البروفيسور علي الشهري، وابنه الدكتور "محمد"، والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع.