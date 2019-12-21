تعزيزاً لنفوذ أنقرة.. البرلمان التركي يوافق على اتفاق التعاون العسكري والأمني مع ليبيا

يتيح شراكات بين الجانبين في الاستخبارات والصناعة الدفاعية

صادق البرلمان التركي اليوم (السبت) على اتفاق التعاون العسكري والأمني الذي وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) مع حكومة الوفاق الليبية، التي تعترف بها الأمم المتحدة؛ ما يتيح لأنقرة تعزيز نفوذها في ليبيا.

وأوضح البرلمان عبر "تويتر" أن المشروع بات بمثابة قانون بعد المصادقة عليه، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك، علمًا بأنها تواجه هجومًا لقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.

من جهتهم، أفاد مسؤولون أتراك بأن اتفاق التعاون العسكري لا يجيز لتركيا إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، وإنما طاقم عسكري ومن عناصر الشرطة لتنفيذ مهمات تدريب.

ولتصبح قادرة على إرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، على الحكومة التركية أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على تفويض منفصل، مماثل لما تفعله كل عام لإرسال قوات إلى العراق وسوريا.

وينص الاتفاق بين أنقرة وطرابلس أيضًا على مزيد من التعاون في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية والهجرة.