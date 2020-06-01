"الأرصاد" تنبِّه تبوك بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل الوجه وأملج.. وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.