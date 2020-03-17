ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في الأردن إلى 34 حالة

الصحة القبرصية تسجّل 13 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل خمس إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات في الأردن إلى 34 حالة مؤكدة.

وقال مدير مستشفى الأمير حمزة الحكومي الدكتور عبدالرزاق الخشمان في تصريح للصحفيين: إن إحدى الحالات تعود لممرضة تعمل في مستشفى حكومي وجاءت من فلسطين قبل نحو 5 أيام؛ في حين بقية الحالات تعود لمواطنين أردنيين مخالطين لمصابين.

من ناحية أخرى، سجلت وزارة الصحة القبرصية 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 46 حالةً.

وأوضحت أن من الإصابات، 10 مهنيين صحيين بمستشفى بافوس العام ومريض واحد، وكان جميعهم على اتصال بالمريض الذي كان يعالج في مستشفى بافوس العام، وحالتين قَدِمتا من المملكة المتحدة واليونان ولديهما أعراض الفيروس.