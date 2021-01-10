"شرطة مكة" تطيح بمواطن و3 مقيمين اعتدوا على مقيم وسلبوا منه 140 ألف ريال

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة - بفضل الله - تمكنت من القبض على مواطن و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ تورّطوا بارتكاب جريمة اعتداء على مقيم، وسلب مبلغ (140) ألف ريال، كان بحوزته، قيمة مشتريات لصاحب العمل، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.