قبل بداية موسم الحج.. البيئة تكثّف أعمال مكافحة نواقل الأمراض

لرفع مستوى الإصحاح البيئي وفقًا للخطة التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن

كثّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة، جهودها في مكافحة نواقل الأمراض بالعاصمة المقدسة والمحافظات المجاورة لها؛ وذلك من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي: إن الوزارة تساهم لرفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج باستخدام الأجهزة المناسبة".

وأوضح "الغامدي" أن هذه الإجراءات "يتم تنفيذها سنويًّا وفقًا للخطة التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى (خارج النطاق العمراني)؛ سواء بالعاصمة المقدسة أو بالمحافظات التي تحيط بها".

وأوضح مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أنه تم تشكيل حملة مشتركة مع أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في إدارة الإصحاح البيئي- ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة -ممثلًا في مركز نواقل الأمراض- لتكثيف أعمال الاستكشاف والرش ومكافحة البعوض الناقل للأمراض في المشاعر المقدسة؛ للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام قبل أداء مناسك الحج.