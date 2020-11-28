"جبر الخواطر".. لقطة إنسانية من لاعبي الأهلي المصري مع مؤمن زكريا

خلال احتفالات التتويج بكأس دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك

أقدم لاعبو الأهلي المصري على خطوة إنسانية لافتة نالت استحسان كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قدّموا كأس دوري أبطال إفريقيا لزميلهم مؤمن زكريا؛ الذي يعاني مرضاً مزمناً.

وتداول مغرّدون مقطع الفيديو الذي يُظهر حارس وقائد الفريق محمد الشناوي؛ وهو يقدّم لقب البطولة الإفريقية التاسع لزكريا؛ بينما يقف بجانبه رئيس النادي ونجمه السابق محمود الخطيب؛ قبل أن يحتفل لاعبو الأهلي مع زميلهم الذي حرمه المرض من المشاركة مع الفريق منذ مدة طويلة.

وبحسب "سي إن إن العربية" أعرب عددٌ كبيرٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما قام به لاعبو الأهلي، مبرزين أهمية "جبر الخواطر".

وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه، أمس الجمعة، على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد؛ ليفوز باللقب التاسع في تاريخه.

ويعاني زكريا مرض التصلب الجانبي الضموري منذ عام 2019؛ ما أدى إلى فسخ إعارته إلى نادي أُحد السعودي وحرمه المشاركة مع الأهلي في الاستحقاقات المحلية والقارية.

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