الإمارات تسجل 2,067 إصابة جديدة بـ"كورونا" وأربع حالات وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 218,766 حالة والوفيات 689 شخصًا

سجلت الإمارات 2.067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 218,766 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة أربعة مصابين بالفيروس، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 689 حالةً.