اليونان تسجّل 21 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

ضمن مجموعة زارت الأراضي المحتلة ومصر

أعلنت اليونان اليوم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 31 حالة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول بوزارة الصحة سوتيرس تسودراس، أن عدد الإصابات ارتفع بعد أن أثبتت الاختبارات أنها إيجابية بالنسبة لعددٍ من أفراد مجموعة زارت الأراضي المحتلّة ومصر.



وأوضح أن المصابين كانوا ضمن رحلة انطلقت من غرب اليونان، وتشاركوا نفس الحافلة خلال رحلتهم.