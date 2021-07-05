أمانة العاصمة المقدسة: نعمل حاليًا على استكمال الوثائق الإلكترونية لمخطط ولي العهد

الرسائل ستصل للمستفيدين

أكد رعد الشريف، المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، في تصريح إلى "سبق"، أن الأمانة تعمل حاليًا على استكمال المسوغات وإرسالها لكتابة العدل فيما يخص إصدار الوثائق الإلكترونية لمنح مخطط ولي العهد 9 بمكة المكرمة.

وأشار "الشريف" في معرض تصريحه إلى أن الرسائل ستصل للمستفيدين تباعًا، حسب البرنامج الزمني لكتابة العدل.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد كشفت لـ"سبق" الأسبوع الماضي عن أنها بدأت في إنهاء الإجراءات المتعلقة بمنح "مخطط ولي العهد 9" بمكة، وأنهت ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها كتابة العدل، إضافة إلى مكتب سمات للاستشارات الهندسية.

وأشارت على لسان متحدثها إلى أنه بداية من الأسبوع الحالي -بمشيئة الله- سوف تصدر أمانة العاصمة المقدسة الوثائق الإلكترونية للمواطنين. لافتة إلى أنه لا يحتاج إلى مراجعة المواطنين لكتابة العدل أو حتى الأمانة، وستصلهم رسائل نصية على جوالاتهم، مفادها أنه تم تسجيل القطعة الأرضية بأسمائهم.





يُشار إلى أن منح "مخطط ولي العهد 9" بمكة المكرمة، التي تم إيقافها في وقت سابق، يتجاوز عددها خمسة آلاف قطعة.



