الإحصاء الخليجي: قرابة 92 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 98 %

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 19,600 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,538,956 حالة

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ 92 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 91,646,492 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,538,956 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,510,204 حالات، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,600 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.