فيديو مروع.. مهارة طاهي العشاء تنتهي باحتراق الأسرة

أثناء الشواء بطريقة "التيبان ياكي" الياباني

في أحد المطاعم بأستراليا، وقف الطاهي، مساء أمس الأحد، يستعرض مهاراته في إعداد وجبة العشاء بطريقة "التيبان ياكي" اليابانية، كان يقوم بشواء الطعام بالنار والزيت على لوح حديدي، وحوله أسرة مع أطفالها يشاهدون مهاراته، لكن فجأة وقعت المأساة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تعرَّض طفل عمره خمس سنوات لحروق خطيرة في وجهه وذراعيه وأجزاء أخرى من جسده، كما أصيب والده بحروق من الدرجة الثانية، حينما رش الطاهي كمية كبيرة من الزيت على شعلة النار فوق لوح الطهي الساخن.

وقع الحادث في ضاحية نارلان بمدينة سيدني الأسترالية، أثناء تناول الأسرة طعام العشاء بمطعم ياباني، احتفالا بيوم ميلاد أحد أفراد الأسرة.

وحسب الفيديو الذي بثه تليفزيون "سفن نيوز" الأسترالي، يظهر الطاهي وهو يضع الطعام على اللوح المعدني الساخن، ويحرك شعلة اللهب بالقرب من الطعام، ثم يضيف الزيت ليزداد اللهب ويشوي الطعام، لكن في لحظة خاطفة رش الطاهي كمية كبيرة من الزيت، توجهت مباشرة وهي مشتعلة نحو الأسرة، ما تسبب باحتراق الطفل ووالده.

وقد أسرع عمال المطعم بإطفاء النار، وتم نقل الأب والطفل إلى المستشفى، حيث يجري الأطباء جراحة عاجلة للطفلة اليوم الاثنين.