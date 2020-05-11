شرطة الرياض تقبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية

اتُّخذ بحقهما الإجراءات النظامية كافة وأُحيلا للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصَيْن، أحدهما يصور الآخر في أحد التطبيقات التفاعلية أثناء صعوده على مركبة أمنية أثناء وقوفها في أحد المواقف المخصصة أمام أحد المباني، وقيامه بنشر ذلك عبر حسابه، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وهما (مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقدَيْن الثالث والرابع)، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة، وأُحيلا للنيابة العامة.

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 12:57 AM

اتُّخذ بحقهما الإجراءات النظامية كافة وأُحيلا للنيابة العامة

شرطة الرياض تقبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصَيْن، أحدهما يصور الآخر في أحد التطبيقات التفاعلية أثناء صعوده على مركبة أمنية أثناء وقوفها في أحد المواقف المخصصة أمام أحد المباني، وقيامه بنشر ذلك عبر حسابه، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وهما (مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقدَيْن الثالث والرابع)، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة، وأُحيلا للنيابة العامة.

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