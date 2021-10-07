SSC: مشاهدة مباراة الأخضر واليابان مجانًا.. وفالنا التوفيق

عند الثامنة من مساء اليوم.. بصوت "الحربين"

أشارت شركة الرياضة السعودية SSC، اليوم الخميس، إلى نقل مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره اليابان بشكل مجاني للمشاهدين.

ويحلّ المنتخب الياباني ضيفًا على نظيره السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعّة" بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقالت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "مجانًا لمشاهدينا داخل السعودية.. بإمكانكم مشاهدة مواجهة منتخبنا الوطني أمام اليابان عبر قناة SSC7.. كل ما عليك إيصال جهاز GOBX بالإنترنت أو متابعتها من خلال تطبيق شاهد.. وفالنا التوفيق".

وسيقوم بالوصف والتعليق على المباراة المنتظرة بين الأخضر واليابان المعلق السعودي "المعروف" عيسى الحربين.