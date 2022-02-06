"المرئي والمسموع" تطلق منصة "إعلام".. وهذه أهدافها

تُمكّن المستفيدين من ممارسة الأنشطة بجميع أنواعها

أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع منصة الخدمات الإعلامية "إعلام"، التي تُمكّن المستفيدين من ممارسة الأنشطة الإعلامية بجميع أنواعها بكل يسر وسرعة.

وتتيح المنصة للمستفيدين إنهاء جميع الإجراءات من (ترخيص وتجديد، وتصنيف وفسح، وإبلاغ عن المخالفات).

وتستهدف الخدمات المقدمة من قنوات تلفزيونية وإذاعية، والبودكاست، وخدمات البث، واستديوهات إنتاج وتوزيع المحتوى، والسينما، وتوزيع الأفلام، والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية، وفسح الكتب والمطبوعات، ودور النشر والتوزيع، والمطابع، ووكالات التسويق والعلاقات العامة، والدعاية والإعلان، والاستشارات الإعلامية، ومكاتب قياس وسائل الإعلام.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى زيارة المنصة عبر الرابط التالي: https://eservices.gcam.gov.sa، موضحةً تلقيها للاستفسارات والبلاغات عن طريق الرقم الموحد.