"خالد بن سلمان" يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له

استقبل رئيس الأركان الباكستانية وبحث التعاون بالمجالات العسكرية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم الثلاثاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن/ نديم رضا والوفد المرافق له.

نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث مكينزي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية نديم رضا

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28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441 11:40 PM

استقبل رئيس الأركان الباكستانية وبحث التعاون بالمجالات العسكرية

"خالد بن سلمان" يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون الأمني والعسكري، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله الغامدي، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع الأمريكية.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم الثلاثاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن/ نديم رضا والوفد المرافق له.

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نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث مكينزي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية نديم رضا

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