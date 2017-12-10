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في ختام الدور الأول من الدوري السعودي

بالصور: رغم السلبية أمام الفتح.. "الزعيم" بطل الشتاء

فرض الفريق الكروي الأول بنادي الفتح التعادل السلبي على ضيفه الهلال ( متصدر الدوري ) وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء. وذلك في ختام الجولة 13 (الدور الأول ) من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة حافظ الهلال على صدارة الترتيب بـ27 نقطة، فيما بقي الفتح تاسعاً برصيد 16 نقطة.

وتبقى للهلال مباراتان مؤجلتان أمام الفيصلي والاتفاق.



الحصة الأولى

لم يظهر الفريقان في هذ الشوط بالمستوى المأمول والمتوقع وخاصة من جانب أصحاب الأرض الفتح والذي بقي مدافعاً واللعب على الكرات المرتدة.

في المقابل حاول الهلال فك شفرة الدفاع الفتحاوي عن طريق تسديدات سالم الدوسري عند الدقيقة 13 تارة وأخرى عن طريق ريفاس عند الدقائق 29, 39 إلا أن حارس الفتح علي المزيدي كان بالمرصاد لتلك المحاولات.



الحصة الثانية

تعقد وضع الفتح من جديد عند الدقيقة 50 بعد أن أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه جواوو بيدرو ليكمل الفتح اللقاء بعشرة لاعبين ويزداد ضغط الهلال بحثاً عن الهدف الأول.

ودفع المدير الفني للهلال دياز العائد من الإصابة مجاهد المنيع عند الدقيقة 57 بدلاً من كنو.

لم تكن رأسية ريفاس كافية عند الدقيقة 60 لتحقيق المراد بعد أن مرت بجانب القائم الفتحاوي إلى خارج الملعب.

وتستمر محاولات الأزرق في التسجيل وهذه المرة عن طريق محمد جحفلي عند الدقيقة 68 إلا أن رأسيته ضلت طريق الشباك ومثلها كرة سلمان الفرج عند الدقيقة 73، كما تصدى المزيدي لتسديدة الدوسري ببراعة عند الدقيقة 87.

في الدقيقة 90 رمى دياز بآخر أوراقه المتمثلة في مختار فلاته بدلاً من نواف العابد، بغية البحث عن النقاط الثلاث لكن الوقت لم يسعف فلاته لتقديم ما لديه.

منح حكم اللقاء 5 دقائق كوقت بدل ضائع، كما تألق المزيدي عند الدقيقة (94) حينما تصدى لتسديدة المنيع.