السديس: الإعلام يؤدي دوراً مهماً لنقل رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع

أشار إلى أهمية تكثيف المحتوى الذي يبرز الجهود العظيمة لقيادتنا الرشيدة

أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن الإعلام يؤدي دوراً مهماً في نقل رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ ووكيل العلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد الحرام عادل الأحمدي؛ والوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري؛ أمس الإثنين، بمكة المكرّمة.

وأشار الشيخ السديس؛ إلى أهمية تكثيف المحتوى الإعلامي الذي يبرز الجهود العظيمة لقيادتنا الرشيدة -رعاها الله-، حيث إن الدولة لم تدخر جهداً أو مالاً في سبيل العناية بقاصدي الحرمين الشريفين أو الاهتمام بجودة المرافق التابعة لهما، مؤكداً ضرورة مدّ جسور التعاون المستمر مع المؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء كافة.

وأشاد بما تقدّمه وكالتا العلاقات والشؤون الإعلامية في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال تغطيتهما المصاحبة لظروف الجائحة، لافتاً إلى أن الرئاسة تتمتع بكوادر وطنية مؤهلة في المجال الإعلامي، ونحن داعمون لهم ليحققوا نقلة إعلامية نوعية وتميزاً مستمراً يواكب مختلف الأحداث في الحرمين الشريفين.