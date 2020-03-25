"الصحة العالمية" تدعو الدول المطبقة لمنع التجول لاستغلاله في اكتشاف حالات "كورونا"

"جيبريسوس" قال: إلزام الناس بالبقاء في منازلهم لا يكفي للقضاء على الوباء

طالبت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأربعاء)، الدول التي فرضت منع التجول على سكانها للحد من تفشي فيروس كورونا باستغلال هذا الوقت لرصد الفيروس ومهاجمته.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن إلزام الناس بالبقاء في منازلهم وغير ذلك من الإجراءات غير كافية للقضاء على الوباء، وفقًا لـ"رويترز".

ودعا الدول إلى زيادة عدد العاملين في الرعاية الصحية وتدريبهم ونشرهم وتطبيق أنظمة لرصد كل الحالات المشتبه بها وتسريع وتيرة الفحص.