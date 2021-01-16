عدسة "سبق" توثق مناظر خلابة بوادي "كيد الخلا" ببني مالك

تجري فيه المياه العذبة وتكسوه الخضرة

تصوير: ماجد عسيري



يمتاز وادي "كيد الخلا" في مركز بني مالك التابعة لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، بجماله الأخّاذ وجريان المياه العذبة وتكسوه الخضرة ويتسم بغزارة الأمطار وجمال المكان.



وثقت "سبق" يوم أمس وادي "كيد الخلا" بمركز بني مالك الذي يعد من الأودية التي تتسم بغزارة مياه الأمطار، والمياه العذبة، وتكسو الأعشاب والأشجار الخضراء المكان وسط جريان المياه وصوت خريرها يضيف جوًا ساحرًا يزيد من روعة المكان وجماله.