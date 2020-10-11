المكسيك: 4577 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة في يوم واحد

إجمالي الإصابات 814328 والضحايا 83642

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت إنها سجلت 4577 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 814328 إصابة و83642 وفاة.
وتوضح الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

فيروس كورونا الجديد

0

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 08:14 AM

إجمالي الإصابات 814328 والضحايا 83642

المكسيك: 4577 إصابة جديدة بكورونا و135 وفاة في يوم واحد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 146

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت إنها سجلت 4577 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 814328 إصابة و83642 وفاة.
وتوضح الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020