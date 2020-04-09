بعد يومين من البحث.. هنا عُثر على الثلاثيني مفقود الحريق

"غوث" شارك بخمسين متطوعاً و30 سيارة وطائرات شراعية

عثرت فرق الإنقاذ، قبل قليل، على مفقود الحريق بالرياض بعد تغيبه عن ذويه منذ الخميس الماضي ، وهو بصحة طيبة والحمد لله.

وكان فريق غوث للإنقاذ قد شارك في البحث عن المفقود على مدار اليومين الماضيين بنحو 50 متطوعاً و30 سيارة وأربع طائرات شراعية بعد تلقيه طلباً من شرطة محافظة الحريق؛ للمساندة في عمليات البحث عن المفقود جري الدوسري 36 عاماً، الذي تغيب عن ذويه منذ الخميس الماضي، وكان يستقل مركبة من نوع "كيا"، قبل أن يُعثر عليه قبل قليل في مسجد من قبل ذويه بعد تطبيق خطة جمعية "غوث" وتوزيع المناطق مع ذويه.

يُذكر أن جمعية "غوث" أول جمعية مصرحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال البحث والإنقاذ، وأن فريقها الميداني أول فريق عربي يحترف البحث والإنقاذ التطوعي، ومتبنىً من وزير الداخلية.