سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 2.85 %

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.77 سنت أو بنسبة 2.85 % إلى 27.80 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.91 سنت أو بنسبة 3.90 %، إلى 24.27 دولار أمريكي.النفط أسعار النفط
بمقدار 0.77 سنت وبلغ البرميل 27.80 دولار
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.77 سنت أو بنسبة 2.85 % إلى 27.80 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.91 سنت أو بنسبة 3.90 %، إلى 24.27 دولار أمريكي.