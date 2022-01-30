"أبل" تدعم كل هواتفها بتقنية كانت مخصصة لهواتف "آيفون 13" فقط

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 15.4" الجديد بات يتيح تقنية "فائقة الدقة لجميع التطبيقات على هواتف "آيفون".

وأوضح موقع "جي إم إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديث "آي أو إس 15.4" يأتي بمعدل تحديث للتطبيقات يصل إلى 120 هرتز، وهو الأمر الذي كان مخصصاً فقط لهواتف "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" فقط.

وستستفيد التطبيقات كافة من سرعة ودقة تحميل الشاشات بمعدل 120 إطاراً في الثانية، ما سيقدم تجربة فريدة من نوعها لعرض التطبيقات، التي كانت في السابق لا تتخطى حاجز الـ 60 إطاراً في الثانية، خاصة تلك التي بها رسوم متحركة.

ورغم أن تحديث "آي أو إس 15.4" لا يزال في مرحلة تجريبية، إلا أن مصادر من داخل "أبل" أكّدت أنه سيكون متاحاً لمستخدمي "آيفون" كافة خلال الفترة المقبلة.