64 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" خلال 10 أشهر في 2020

لتسهيل التملّك وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء وحداتهم السكنية

بلغ إجمالي الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي ضمن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان منذ بداية العام الجاري 2020 حتى أكتوبر الماضي 64,698 أسرة.

جاء ذلك في إطار سعي البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء وحداتهم السكنية وفقًا لرغباتهم.

ويأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج خلال هذا العام والبالغ 319 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، بما يتجاوز الرقم المستهدف لهذا العام والمحدد بخدمة 300 ألف أسرة.

ويوفر برنامج سكني خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين، حيث أتاح موقع وتطبيق "سكني" تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية مقدمة من 15 مهندساً معمارياً من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، لتوفير التصاميم المميزة التي تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة، وتلبي مختلف احتياجات وأذواق المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم من مستفيدي خيار البناء الذاتي، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية.

ويشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030 بحسب مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.