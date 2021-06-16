"الأمن البيئي" يضبط مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبط 5 آليات ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية والهندية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أربعة مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط خمس آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية والهندية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.