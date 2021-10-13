"جبل داخل بحيرة دومة الجندل".. صورة جوية رائعة لـ "ناشيونال جيوغرافيك"

تُعد أكبر بحيرات المملكة ومحطة استراحة دائمة للطيور المهاجرة

في مشهد جوي رائع يظهر جانباً من بحيرة "دومة الجندل"، التي تُعد أكبر بحيرات السعودية، نشرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك، صورة من عدسة أحمد الحموان؛ لجبل يقع في الطرف الشرقي للبحيرة.

وقالت المجلة "تبلغ مساحة البحيرة 1.100 مليون متر مربع، وهي محطة استراحة دائمة للطيور المهاجرة".