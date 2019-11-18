3 أشهر لتقديم طلبات تملك من أحيوا الأراضي المخصصة لهم

متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات وزارة البيئة بالمناطق والمحافظات

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب قرارات التوزيع الذين قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم وفق النسب النظامية بتقديم طلبات تمليكها، وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 285 و415.

وقال وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان: التقديم متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، وآخر موعد لذلك سيكون 16/ 06/ 1441هـ.

وأضاف: الوزارة ستشرع في إلغاء قرارات التوزيع التي لم يتقدم أصحابها بطلب إصدار تمليك لهم .

وزارة البيئة والمياه والزراعة

89

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441 06:06 PM

متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات وزارة البيئة بالمناطق والمحافظات

3 أشهر لتقديم طلبات تملك من أحيوا الأراضي المخصصة لهم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 11,134

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب قرارات التوزيع الذين قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم وفق النسب النظامية بتقديم طلبات تمليكها، وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 285 و415.

وقال وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان: التقديم متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، وآخر موعد لذلك سيكون 16/ 06/ 1441هـ.

وأضاف: الوزارة ستشرع في إلغاء قرارات التوزيع التي لم يتقدم أصحابها بطلب إصدار تمليك لهم .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة والمياه والزراعة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019