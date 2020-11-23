12 ديسمبر.. أمريكا تُطلق أكبر حملة تطعيم لمواطنيها ضدّ فيروس كورونا

تطعيم 70 % من السكان حتى شهر مايو

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى في جهود تطوير اللقاحات، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بتطعيم الأمريكيين والموجودين على أراضيها بلقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" بدءاً من يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأشار الدكتور منصف السلاوي؛ كبير المستشارين العلميين ورئيس الفريق الأمريكي المكلّف بتطوير لقاح كورونا في أمريكا، إلى أنه سيتم تطعيم 70 % من السكان في الولايات المتحدة لتحقيق "مناعة القطيع" من الفيروس، وهو هدف يمكن أن يتحقق بحلول مايو.

وقال السلاوي؛ إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ستمنح على الأرجح الموافقة في ديسمبر لتوزيع اللقاح الذي تنتجه شركة (Pfizer Inc) والشريك الألماني (BioNTech)، لإطلاق أكبر حملة تلقيح في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يجتمع المستشارون الخارجيون لإدارة الغذاء والدواء في 10 ديسمبر لمراجعة تطبيق الاستخدام الطارئ لشركة فايزر للقاح، والذي قالت الشركة إنه وجد أنه فعال بنسبة 95 % ضد العدوى من فيروس الجهاز التنفسي شديد العدوى.

كما من المتوقع أن تسعى شركة أدوية ثانية (Moderna Inc) إلى الحصول على موافقة منفصلة في وقت لاحق من ديسمبر لطرح لقاحها في الأسواق الأمريكية.

وأكّد السلاوي؛ أنه سيتم على الأرجح تطعيم الأطباء والممرضات وطواقم الطوارئ الطبية وجميع مَن يعمل في الخطوط الأمامية وكبار السن في بداية إطلاق حملة التطعيم، حيث إنهم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع اللقاحات على جميع الولايات وفقاً لعدد سكانها.