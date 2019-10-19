"ابن شفلوت" يحتفل بزواج نجله بمكة المكرمة

احتفل قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي، المكلف العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، بزواج نجله "مناحي" في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة بحرة .

وشرف الحفل عدد من الضباط والأفراد منسوبي وحدة الطب العسكري الميداني، ومسؤولون وكبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تبارك لـ"ابن شفلوت"، وتتمنى للعروسَيْن حياة زوجية سعيدة.