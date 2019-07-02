فُقِد بين المظيلف وجدة قبل 21 يومًا.. أسرة "العبدلي" تناشد البحث عنه

أبلغوا الأمن عن اختفائه ويأملون ممن يجده التواصل شُرَطيًّا أو الاتصال بهم

ناشدت أسرة المفقود أبو بكر خلف العبدلي، البالغ من العمر ٣٨ عامًا، قراء "سبق"، المساعدة في البحث عنه، بعدما فُقد الاتصال به قبل 21 يومًا خلال سفره من قرية العمار التابعة لمركز المظيلف، متجهًا إلى جدة، يستقل سيارة من نوع "جيب إف جي مديل" ٢٠١٥، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.. وتم إبلاغ الجهات الأمنية عن فقدانه.

وناشد خاله مَن يعثر عليه أو يشاهد سيارته، إبلاغ أقرب جهة أمنية أو الاتصال على جوال رقم (0555111993).