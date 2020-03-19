"الأرصاد" تنبّه من نشاط في الرياح على عدد من محافظات مكة المكرمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة في تنبيه يشمل: (جدة، ورابغ، وبحرة، وخليص).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية مكة المكرمة
قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من رياح نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة في تنبيه يشمل: (جدة، ورابغ، وبحرة، وخليص).
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.