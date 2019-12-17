تركي آل الشيخ: إيرادات الترفيه من موسم الرياض تجاوزت 5 مليارات

قال: عدد الوظائف المباشرة 34 ألفًا و700 وظيفة والزوار 10 ملايين

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن الدخل المبدئي للهيئة من موسم الرياض تعدّى مليار ريال سعودي؛ فيما تجاوز الدخل غير المباشر والتغير في التدفقات النقدية من "مدى"، خلال الفترة الزمنية للموسم، 4 مليارات ريال، وعدد زوار الموسم تجاوز العشرة ملايين زائر.

وأشار "آل الشيخ" في كلمة بمناسبة في حفل تدشين الهوية الجديدة لصحيفة "عكاظ" أمس في بوليفارد الرياض، إلى أن موسم الرياض الذي انتهى يوم أمس، وصل عدد زواره إلى 10 ملايين و300 ألف زائر، و206 آلاف سائح؛ مُبينًا أن عدد الوظائف المباشرة 34 ألفًا و700 وظيفة مباشرة، وغير المباشرة 17 ألفًا و300 وظيفة.

وبعد النجاح الاستثنائي لموسم الرياض، أعلن رئيس الترفيه التحدي في تحقيقه من جديد في موسم الشرقية وموسم جدة المقبلين؛ مشيرًا إلى أنها ستحمل المفاجآت.

ونوّه بما تعيشه المملكة من تطوّر ونماء وازدهار في جميع المجالات؛ في ظل القيادة الرشيدة وقال: "نعيش واحدة من أجمل وأزهى العهود، بالأمس احتفلنا بطرح اكتتاب أرامكو أكبر شركة في العالم، أنا سعيد بوطني"، ودعا "آل الشيخ" الإعلاميين إلى المساهمة والمشاركة ثقافيًّا وفنيًّا ومسرحيًّا في جميع فعاليات مواسم الترفيه المقبلة".

وأعرب "آل الشيخ" عن سعادته بأن أكثر السحوبات في موسم الرياض ببطاقات "مدى" السعودية، والبطاقات الأمريكية ثم الإمارتية فالكوتية ثم البريطانية فالبحرينية.