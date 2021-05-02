كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

الحفاظ على مستوى معقول لسقف توقعاتك حول استحسان الناس دعم جهودك وخطواتك ربما يقينًا يؤدي لمواجهات ومصاعب نحن في غنى عنها؛ فقد ندفع ثمنًا باهظًا عن شغفنا للقمة..



ترقيتك أو تعيينك في مناصب أعلى يجعلك هدفًا لأصحاب القلوب المريضة (حسدًا من عند أنفسهم). مع أن الخير موجود إلا أنه أضحى أقل جرأة على الظهور علنًا عما كان عليه في السابق؛ فالطريق لن يكون معبَّدًا.. كما لا تنتظر مؤازرة صريحة. إذن عليك المضي قُدمًا إلى حيث اختياراتك..



على كل حال.. (كل العداوة تُرجى مودتها ** إلا عداوة من عاداك عن حسد)



لقد اخترت لهذه القضية كتابًا من أكثر الكتب مبيعًا للدكتور كينت إم. كيث، عنوانه (على كل حال.. كي تجد معنى لوجودك في هذا العالم المجنون). لقد طرح د. كيث عشر وصايا (متناقضة) من وجهة نظره، تدور حول إيجاد معنى شخصي للتطوير في مواجهة الشدائد.. فإليكم الوصايا:



1. الناس غير منطقيين، ولا تهمهم إلا مصلحتهم، فأحبهم على أية حال.



2. إذا فعلت الخير سيتهمك الناس بأن لك دوافع أنانية خفية، فافعل الخير على أية حال.



3. إذا حققت النجاح سوف تكسب أصدقاء مزيفين، وأعداء حقيقيين، فانجح على أية حال.



4. الخير الذي تفعله اليوم سوف يُنسى غدًا، افعل الخير على أية حال.



5. إن الصدق والصراحة يجعلانك عرضة للانتقاد، فكن صادقًا وصريحا على أية حال.



6. أعظم الرجال والنساء الذين يحملون أعظم الأفكار، يمكن أن يوقفهم أصغر الرجال والنساء الذين يملكون أصغر العقول، احمل أفكارًا عظيمة على أية حال.



7. الناس يحبون المستضعفين، لكنهم يتبعون المستكبرين، فجاهد من أجل المستضعفين على أية حال.



8. ما تنفق في بنائه سنوات قد ينهار بين عشية وضحاها، فابن على أية حال.



9. الناس في أمسّ الحاجة إلى المساعدة، لكنهم قد يهاجمونك إذا ساعدتهم، فساعدهم على أية حال.



10. إذا أعطيت العالم أفضل ما لديك سيرد عليك البعض بالإساءة، فأعط العالم أفضل ما لديك على أية حال.



"كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا الحاسد؛ فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة" (معاوية بن أبي سفيان).