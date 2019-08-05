"الشرعية" تحرم الحوثي من مخزن أسلحة إستراتيجي في صعدة

كبدت الميليشيا قتلى وجرحى

استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالتحالف العربي، اليوم (الاثنين) مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني فجرت مخزن أسلحة إستراتيجياً في جبال الجلحة، لميليشيا الحوثي المتمردة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر شمال المحافظة.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي المتمردة تتخذ هذا المخزن مركزاً لتموين عناصرها وإطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة على المناطق السكانية.

وبين أن العملية أدت إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد.