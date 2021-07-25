بعد الفيديو الخادش ورغم قرار "التمييز".. الكويت تصدر قراراً بإبعاد "فرحان العلي"

في قرار نافذ وإدارة سجن الإبعاد ستحدّد موعد ترحيله إلى باكستان خلال 48 ساعة

قررت وزارة الداخلية الكويتية إبعاد الفنان الباكستاني فرحان العلي؛ عن البلاد، وذلك على الرغم من صدور حكم محكمة التمييز القاضي بالامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حبسه سنتين.

وكشفت صحيفة "القبس" الكويتية، عن أن قرار الإبعاد نافذ على الرغم من حكم محكمة التمييز الذي قضى بإلغاء حبسه لمدة سنتين، مشيرة إلى أن إدارة سجن الإبعاد ستحدّد موعد ترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العلي؛ سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف دينار والإبعاد عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة بعد أن وجّهت إليه تهمة نشر فيديو خادش للحياء على تطبيق "سناب شات".