بيع أرض "بيضاء" على مساحة 1.7 مليون متر مربع بنصف مليار ريال غرب الرياض

في مزاد بعد فرض برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان

اُختتم مساء الاثنين الماضي، مزاد لتصفية تركة صالح الراجحي والذي يُقام للمرة الثانية عشرة، في الرياض، وشهد المزاد صفقة لتحرير أرض بيضاء سبق أن فرض برنامج رسوم الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الإسكان، رسومًا عليها لوقوعها ضمن النطاق الجغرافي للمرحلة الأولى من نظام "الأراضي البيضاء" داخل المدن الرئيسة.

وتفصيلاً، تقع الأرض التي تتجاوز مساحتها الكلية 1.7 مليون متر مربع في غرب مدينة الرياض، وقد أعلن عن بيعها ضمن صفقة تقدر بنحو نصف مليار ريال، وتصل مساحتها الصافية 1.143 مليون متر مربع، إذ يشترط البرنامج التطوير أو البيع على أن يتحمل المالك السابق دفع رسوم الدورة الحالية.

ويفرض برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى رسومًا تبلغ 2.5 % من قيمة الأرض على الأراضي غير المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة داخل النطاق الجغرافي المستهدف بالرسوم داخل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، وبهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

يُذكر أن نظام رسوم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يطبق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويبلغ إجمالي أوامر السداد التي أصدرها البرنامج في المدن الأربع نحو 4600 أمر سداد لمساحة إجمالية بلغت 411.457.167 مترًا مربعًا، كما تم ضخ أكثر من 1.8 مليار ريال من رسوم الأراضي البيضاء لتطوير عددٍ من المخططات السكنية خلال 2019.

وتهدف المبادرة إلى تحفيز وتطوير الأراضي البيضاء من حيث خلق فرص استثمارية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير حلول سكنية لخلق توازن فعّال بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم وتجنب دفع الرسوم عليها.