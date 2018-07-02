قد يكون الوقود نفد .. شقيق "صياد القنفذة المفقود" يناشد البحث عنه بالطيران

72 سـاعة مرت على دخول "الزيلعي" بمفرده للبحر بغرض الصيد لكنه لـم يعـد

ناشد شقيق صياد القنفذة المفقود منذ 72 ساعة، قيادة حرس الحدود والجهات المعنية، البحث عنه باستخدام الطيران لإنقاذ حياته؛ لظنه أنه لا يزال حياً وقد يكون وقود القارب نفد؛ لأن الوقود المسموح به من قِبل حرس الحدود لا يتجاوز استخدام 12 ساعة.

وأضاف: "استخدام الطيران سيسهّل عملية البحث؛ لأن البحر واسع ولا يمكن لزوارق الإنقاذ مسحه كاملاً، خصوصاً أن الرياح تنقل قارب الصيد من مكان إلى آخر بعد توقف المحرّك".

وكان المفقود إبراهيم الزيلعي؛ البالغ من العمر 52 عاماً قد فُقد قبل 72 ساعة في أثناء دخوله - بمفرده - إلى البحر بغرض الصيد؛ لكنه لم يعد خلال المدة المحددة له بـ 12 ساعة، حسب تصريح حرس الحدود وكمية الوقود.