"آل مرزوق" يسلِّم "تقنية جدة" شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب

"عسلي": نفخر بهذا الإنجاز الذي يعزِّز الجودة والتميُّز في الكلية وبرامجها

سلَّم نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق، الكلية التقنية بجدة شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتسلم شهادة الاعتماد المؤسسي عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي، بحضور المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، ورؤساء الأقسام بالكلية وفريق الجودة.

وقال "عسلي" في كلمة بهذه المناسبة: "نعم بفضل الله تعالى، ثم بفضل دعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وجهود فريق العمل بالكلية التقنية بجدة، وأخص بذلك عمادتها السابقة ممثلة في الزميل المهندس عبدالرحمن السريعي، وفريق عمله من وكلاء التدريب والمتدربين والجودة، نفخر بهذا الإنجاز الذي يعزز الجودة والتميز في الكلية وبرامجها، بما يساهم إيجابًا في الاقتصاد الوطني، من خلال الارتقاء بنواتج التدريب للمساهمة في تحقيق الرؤية على أرض الواقع، وذلك عبر تحفيز أقسامها لرفع جودتها، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري من أعضاء هيئة التدريب والكادر الإداري، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق التنافسية والجودة العالمية، والعمل على أن توائم مخرجات التدريب ما يحتاج إليه سوق العمل من وظائف ومهن جديدة، بما يلبي تطلعات المتدربين وأصحاب العمل وصناع القرار".

وأوضح "عسلي" أن الكلية التقنية بجدة انطلقت نحو تحقيق شهادة الاعتماد المؤسسي لتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية، وتحقيق التطوير النوعي للتدريب التقني والمهني، والارتقاء به وبمخرجاته إلى المستويات العالمية مجسدة من خلال هذا الاعتماد توجهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- نحو الارتقاء بجودة التدريب، والارتقاء بمستوى الكلية، والتوسع في تخصصاتها، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

وأضاف: هي مؤشرات قيمة، يبعثها الشعور بفخر الإنجاز، والحصول على هذه الشهادة، الذي واكب سمعة الكلية، وشهرة دورها، وجودة تدريبها، ومنح الثقة بما تقدمه من برامج، والتحسين المستمر في الأداء وفق معايير الجودة، وتسيير العمل التدريبي وفق منظومة فعالة، توفر الرضا لجميع العاملين في الكلية، وتحقيق الانضباط الوظيفي والإيمان بأهمية النمو المهني، وزيادة دافعية المتدربين نحو التدريب، وتنمية مهاراتهم الشخصية.

وأكد "عسلي" أن الكلية ستظل حاملة رسالة التطوير والرقي، معربًا عن تقديره للدعم غير المحدود الذي تتلقاه الكلية من مقام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، والتعاون الكبير من القائمين على الجودة.

وسأل المولى -عز وجل- التوفيق للجميع للقيام برسالتهم في خدمة هذا الوطن المعطاء وأبنائه المخلصين.