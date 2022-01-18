رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة.. حتى الـ 5 عصراً

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية واليتمة يبدأ الساعة الـ 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصراً .