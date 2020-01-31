رئيس الوزراء الإيطالي يعلن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في بلاده

سائحان صينيان في العاصمة روما وتم وضعهما تحت العزل الصحي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي؛ أمس، أول حالتَي إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا المستجد" في إيطاليا.

وقال كونتي؛ في مؤتمر صحفي، إن الشخصين اللذين تأكدت إصابتهما بالفيروس هما سائحان صينيان في العاصمة روما، وتم وضعهما تحت العزل الصحي في مستشفى مخصّص لهذه الطوارئ، مؤكداً أنهما في حالة صحية جيدة.

كما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين، في إطار التدابير الوقائية الجاري تفعيلها.